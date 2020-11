"Bitonto ospiterà un reparto Covid", ma la foto è di un set cinematografico: il sindaco smaschera la fake news

"A Bitonto sarà allestito un reparto Covid": la notizia corre sul web, accompagnata da una foto che mostra una serie di letti per i degenti all'interno di una struttura che non sembra affatto essere un ospedale. E in effetti non lo è, come ha spiegato il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, declassando la voce a fake news: "Sta girando questa foto che ritrae un set cinematografico, effettivamente in corso presso la scuola Rutigliano. Qualche buontempone, invece, sta descrivendo la situazione come un ampliamento del nostro presidio ospedaliero, addirittura come reparto covid".

Insomma, per fare allarmismo qualcuno ha pensato bene di pubblicare nelle chat e sui social un'immagine di un set per cinematografico, così da supportare l'idea che anche a Bitonto si stesse realizzando un ospedale Covid. "Non siamo già abbastanza appesantiti da fesserie senza aggiungerne di nuove?" l'amaro commento finale del primo cittadino.