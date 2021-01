L'ospedale Covid in Fiera costato 17,5 milioni: spesi 112mila euro a posto letto

E' costato complessivamente 17 milioni mezzo di euro il nuovo ospedale Covid alla Fiera del Levante, per un costo medio di 112mila euro a posto letto. I lavori per la struttura, che ospita complessivamente 154 posti letto, sono stati assegnati per una cifra intorno agli 8,5 milioni, ma - come emerso in mattinata nel corso della consegna delle chiavi al Policlinico - nel corso del cantiere ci sono stati cinque ordini di servizio, che hanno di fatto raddoppiato la spesa per l'ospedale da campo.

Come spiegato dal responsabile della Protezione civile pugliese Mario Lerario, gli ordini di servizio hanno riguardato essenzialmente l'allestimento della struttura ma anche "lo stato dei luoghi", con interventi sul piano impiantistico. Per la struttura, la Regione paga anche un canone di affitto di 110mila euro al mese alla Fiera.



