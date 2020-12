Avanti con l'ospedale Covid in Fiera, Emiliano: "Struttura per metterci in sicurezza, ma a disposizione di tutto il bacino mediterraneo"

Procedono i lavori nei padiglioni del quartiere fieristico. Nuovo sopralluogo del presidente della Regione: "Un volume flessibile per sostenere le Terapie intensive, le aree mediche e i reparti che in questo momento sono in maggiore sofferenza"