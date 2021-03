Ospedale Covid in Fiera, la data di partenza della struttura non c'è ancora. I medici: "Con noi nessun accordo"

“Lo fanno partire con una dotazione di personale per 14 posti letto di rianimazione, con nove anestesisti che dovranno coprirei turni per 24 ore tutti i giorni, quando il rapporto normale è di un’anestesista per posto letto. Ma soprattutto obbligando al trasferimento medici e infermieri”.

Per la partenza dell’ospedale Covid alla Fiera del Levante non c’è ancora una data precisa. Ci sono da acquisire certificazioni degli impianti prima di trasferire pazienti e personale. E su questo secondo aspetto non si è ricucito lo strappo con i rappresentanti dei medici, come confermano le parole di Antonio Amendola, rianimatore anestesista del Policlinico di Bari e segretario dell'Aaroi - Emac, associazione che rappresenta la categoria.

L'ospedale è stato realizzato coinvolgendo quattro padiglioni fieristici su una superficie di circa 14mila metri quadrati nei quali ci sono un'area di diagnostica e una di degenza. Quest'ultima, nel padiglione 18 che comprende tre moduli ognuno da 16 posti letto mentre nel padiglione 11 ci sono quattro blocchi di Terapia intensiva respiratoria: due di Terapia intensiva e due di Terapia sub-intensiva, ognuno da 14 posti letto. Un’opera costata all’incirca 17 milioni di euro, realizzata per poter accogliere 152 pazienti, non ancora partita, nonostante le date prefigurate a più riprese nell’ultimo mese. Nel frattempo è terminato il mandato del commissario straordinario del Policlinico Vitangelo Dattoli, nominato lo scorso 10 dicembre, che ha seguito le fasi della realizzazione della struttura a opera della Protezione civile. Sullo sfondo gli attacchi e le critiche dell’opposizione in Regione del centrodestra, con i sopralluoghi delle settimane scorse di Fratelli d’Italia, con una delegazione capeggiata dall’europarlamentare Raffaele Fitto, e della Lega. E l’inchiesta della procura e della Guardia di finanza.

“Hanno provveduto i giorni scorsi alla delibera di attivazione della struttura – spiega Amendola – ma senza un’informativa tempestiva ai sindacati, per questo come rappresentanti del personale medico e infermieristico abbiamo lavorato a un documento nel quale abbiamo chiesto di comunicarci prima cosa esattamente va trasferito nella struttura, da dove è preso i personale, da quali unità operative del Policlinico e se nel Policlinico restava personale sufficiente. E là dove era insufficiente come ovviare alle carenze. Di certo – aggiunge - il personale sarà trasferito d’imperio. Noi speriamo a questo punto che si trovi una soluzione adeguata per avviarlo”.