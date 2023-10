Un nuovo macchinario per test cardiorespiratori da sforzo, la donazione all'ospedale di Corato

Si è tenuta stamane una breve cerimonia di consegna dell’apparecchiatura per eseguire il test cardiorespiratorio funzionale da sforzo donata alla Cardiologia, su iniziativa della famiglia Mastromauro e in occasione dei dieci anni del Progetto Media dell’Associazione Salute e Sicurezza.

Un legame e una collaborazione che si rinnovano nel tempo, giacchè l'apparecchiatura elettromedicale donata rappresenta l’ultima di una serie di iniziative promosse per favorire la diffusione della prevenzione cardiovascolare nelle scuole secondarie di primo grado del territorio, con il contributo professionale dell’Unità operativa complessa di Cardiologia di Corato e la collaborazione dei volontari dell’associazione.

"Un esempio virtuoso e duraturo – commenta il Direttore sanitario Asl Bari, Luigi Rossi – di collaborazione tra l’azienda sanitaria pubblica, l’imprenditoria privata e il mondo del volontariato nel dare risposte concrete alla domanda di salute di un territorio vasto e complesso".

Il dottor Claudio Paolillo, direttore della Cardiologia dell'ospedale coratino, sottolinea l’importanza della nuova apparecchiatura: "Il test cardiopolmonare – spiega - è un test da sforzo classico con contemporanea misura dei gas espirati da cui si ottengono diversi parametri. Tali parametri permettono di valutare la capacità funzionale totale del paziente, la severità della compromissione funzionale e la sua progressione. Inoltre, è il test principale per la stratificazione prognostica e l’indicazione al trapianto di cuore, ed è utile nella valutazione dell’efficacia terapeutica farmacologica e come test di supporto per la diagnosi ed il follow-up per i pazienti con ipertensione arteriosa polmonare primitiva".