Trattamenti per l'incontinenza con "procedure all'avanguardia": interventi innovativi all'ospedale Di Venere di Bari

All'ospedale Di Venere di Carbonara a Bari sono stati eseguiti trattamenti dell'incontinenza "con procedure all'avanguardia". A darne notizia è l'Asl Bari che spiega come nei giorni scorsi, l’Unità Operativa Complessa di Urologia della struttura cittadina, diretta dal dottor Vito Ricapito, abbia dedicato una intera seduta operatoria a questo tipo di interventi per patologie che hanno un forte impatto nella vita di uomini e donne, poiché compromettono il normale svolgimento delle attività quotidiane e la sfera sessuale.

Nello specifico, sono stati effettuati interventi, nell’uomo, di impianto del nuovo modello di protesi sfinterica urinaria a due componenti preconnessi, eseguiti dal dottor Fabrizio Palumbo, componente della équipe di Urologia nonché attuale responsabile scientifico della Società Italiana di Andrologia. È utile rimarcare che questo innovativo intervento è il primo eseguito nell’Italia centro-meridionale. Per quanto riguarda le patologie femminili, sempre nella stessa giornata, sono stati eseguiti dal dott. Giuseppe Masiello, responsabile con il dott. Antonio Tempesta dell’ambulatorio di Urodinamica e Uroginecologia, quattro interventi per il trattamento dell’incontinenza di origine neurologica mediante l’impianto definitivo di neuromodulatori sacrali.

"Grazie alla disponibilità del dottor Petrillo, responsabile della UocAnestesia e Rianimazione, - spiega il dottor Ricapito - non solo abbiamo potuto eseguire interventi mirati a risolvere patologie benigne a forte impatto emotivo e sociale, ma abbiamo potuto avere anche a disposizione le soluzioni tecnologicamente più avanzate che il mercato offre". Con questa tipologia di interventi, infatti, la Unità operativa di Urologia dell’Ospedale Di Venere ha ulteriormente ampliato l’offerta di prestazioni per l’utenza e si pone come Centro di riferimento all’avanguardia per la diagnosi ed il trattamento delle patologie urologiche funzionali.