Due televisori per i piccoli in attesa di svolgere esami nell'unità operativa di Radiodiagnostica dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Il regalo è a cura dell'associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia. La consegna delle tv è avvenuta questa mattina alla presenza del direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore

Due televisori per i piccoli in attesa di svolgere esami: il dono per l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari