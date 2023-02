Raddoppiati in un anno gli interventi al Miulli per tumori al pancreas: "Nel 2022 operati 45 pazienti"

L'ospedale Miulli di Acquaviva ha fatto registrare, nel 2022, un anno record per gli interventi di tumore al pancreas. Quarantacinque, in tutto, le operazioni, il doppio rispetto all'anno precedente, la metà delle quali è stata eseguita con chirurgia robotica e laparoscopica.

Le persone trattate in ospedale per neoplasie pancreatiche sono state oltre 400, numero ancora una volta in aumento rispetto al 2021. Un incremento che rende il Miulli "una delle più importanti realtà italiane - si legge in una nota dell'ospedale - nella cura al tumore al pancreas, grazie al quotidiano impegno multidisciplinare di tutto il personale medico e paramedico che ogni giorno riesce ad offrire ai propri cittadini una valida offerta in campo assistenziale".

La lotta al tumore al pancreas colpisce circa 15.000 pazienti ogni anno in Italia e resta un nemico difficile da combattere. Spesso, infatti, la diagnosi è realizzata troppo tardi e la chirurgia può essere applicata solo a meno del 20% dei pazienti. Attualmente questa neoplasia rappresenta nei paesi occidentali la quarta causa di morte per tumore e si stima che entro il 2030 possa diventare la seconda causa di morte per tumore. Sebbene negli ultimi anni siano stati realizzati importanti progressi nel percorso di cura per questo tumore, i risultati restano ancora preoccupanti, perché a cinque anni dalla diagnosi solo il 10% dei pazienti è ancora vivo.