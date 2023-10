Superato il tetto di spesa, l'ospedale 'Miulli' sospende la mobilità extraregionale fino al termine dell'anno

L'ospedale Miulli di Bari ha dovuto sospendere la mobilità extraregionale fino al termine del 2023 per il superamento del tetto di spesa previsto per l'anno in corso. Le prestazioni attialmente già prenotate, si legge in una nota dell'Ente ospedaliero "non potranno dunque essere soddisfatte".



"Questa decisione - il cui ultimo precedente risale al 2021 -, sebbene molto sofferta e a lungo procrastinata - spiegano dal Miulli -, arriva a tutela dell’equilibrio finanziario dell’Ente e a garanzia della prosecuzione del proprio operato sanitario, onde poter assicurare il rimborso anche a copertura del surplus dell’attività extraregionale già svolta nel corso del 2023, che ad oggi non trova riconoscimento. L’Amministrazione dell’Ospedale 'F. Miulli' non può dunque nascondere il rammarico per questo inevitabile provvedimento e per le ripercussioni nei confronti delle persone più fragili e in difficoltà, che si vedranno costrette a recarsi presso altre strutture eventualmente più distanti e con le quali dovranno sviluppare un nuovo rapporto fiduciario" conclude l'Ente.