Slittano i tempi per il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano: cantieri conclusi non prima di dicembre

Il completamento dei cantieri per il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano slitta a fine 2021: è quanto emerso nel corso di un'audizione, in Commissione I del Consiglio regionale pugliese, del direttore amministrativo dell'Asl di Bari, Gianluca Capochiani, assieme al Rup e alla direzione dei lavori.

La pandemia avrebbe rallentato le operecon uno spostamento del termine dal 6 settembre al 9 dicembre, data ulteriormente prorogabile sulla base della composizione in corso sulle riserve avanzate dell’impresa. Nel frattempo si è avuta una modifica della compagine societaria del contraente e l’auspicio è che tale semplificazione possa dare una spinta significativa a procedere con i lavori. Su sollecitazione da parte del presidente della Commissione, il consigliere Fabiano Amati (Pd), al fine di avere delle informazioni più dettagliate, il direttore amministrativo ha risposto a diverse questioni: il contratto di collaudo sarà sottoscritto entro il 15 gennaio 2021; la delibera di approvazione della variante di concessione termini aggiuntivi sarà approvata nelle prossime ore; entro fine febbraio saranno definite le procedure di gara per arredi e attrezzature sanitarie; sarà sottoscritto il contratto per la progettazione delle strade entro fine gennaio e concessi 45 giorni per la consegna dei lavori.

Per quanto riguarda le utenze è stato acquisito l’ok da Aqp ed Enel mentre vi sarebbe qualche problema con la Telecom; sarà inviata a breve, inoltre, la richiesta alla Regione Puglia per la realizzazione dell’elisuperficie. Entro la fine di gennaio saranno nominati i rappresentanti Asl nel Collegio consultivo tecnico mentre nei prossimi trenta giorni saranno fatte delle valutazioni per l’adeguamento della struttura ospedaliera per affrontare eventuali pandemie. Infine per opere aggiuntive e opzionali sarà fatta una valutazione definitiva entro 30 giorni.