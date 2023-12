I giocatori del Bari incontrano i piccoli pazienti del 'Giovanni XXIII': donati giocattoli e sorrisi

Una delegazione di calciatori del Bari ha visitato l'ospedale Giovanni XXIII del capoluogo pugliese per portare doni e qualche sorriso ai piccoli pazienti. Capitan Valerio Di Cesare, Giuseppe Sibilli e Raffaele Pucino hanno incontrato i bambini, le loro famiglie e il personale dell'ospedale.

"Andare a trovare i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII - si legge in un messaggio social della Ssc Bari - per portare dei doni e qualche sorriso anche alle loro famiglie, è il rituale pre natalizio che amiamo di più: si ripete ormai ogni anno e ogni anno, farlo, ci regala una gioia infinita. Ringraziamo per l’ospitalità e l’accoglienza il direttore Livio Melpignano, il dottor Antonio Colella (ortopedico del Giovanni XXIII e medico del nostro settore giovanile), tutto il personale sanitario e para sanitario".