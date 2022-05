Complesso Intervento all'ospedale di Putignano: salvata 40enne giunta con numerosi traumi

Una donna di 40 anni, arrivata nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di Putinango con numerosi traumi, è stata salvata grazie a un complicato intervento in emergenza a cura dell'equipe di Chirurgia Torace-Addominale. La donna presentava una rottura diaframmatica con traslocazione quasi completa di colon e piccolo intestino nell'emitorace di sinistra, con collasso completo del polmone e, soprattutto, spostamento del cuore a destra, per compressione. A complicare il quadro già grave, l’imminente pericolo di vita per arresto cardiaco.

L'intervento è stato eseguito dall'equipe diretta dal dottor Giovanni Festa: "L'approccio toracico – spiega il medico - ha permesso di sbrigliare il colon necrotico dal polmone, mantenendo l’integrità della pleura parietale, drenare l’emotorace, riposizionare in addome l’intestino ed eseguire una ricostruzione diaframmatica trans toracica. L'intervento si è completato con la resezione di una parte del colon necrotico e la ricostruzione immediata dell'intestino". Una lunga esperienza che ha permesso di salvare la vita alla paziente che, dopo la gestione nella Rianimazione diretta dalla dottoressa Caterina Diele, è stata trasferita, ormai fuori pericolo, presso il reparto di Chirurgia e dimessa nella giornata di lunedì.