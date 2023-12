Medicina di genere, l'ospedale Santa Maria di Bari premiato con due 'bollini rosa': "Approccio multidisciplinare"

Alla struttura sanitaria è stato riconosciuto l’impegno nella promozione della medicina di genere, che prevede percorsi in diverse specialità, dalla cardiologia all’ortopedia. L'Ospedale Santa Maria di Bari è fra i premiati da Fondazione Onda per il biennio 2024-2025 in occasione dell'11esima edizione dei Bollini Rosa: l’attenzione rivolta ai servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile o trasversalmente uomini e donne in ottica di genere, è valsa due Bollini Rosa per la struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Fondazione Onda, con l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha riconosciuto anche quest’anno la qualità dei servizi nell’ambito della medicina di genere del nosocomio barese del gruppo 'Gvm Care & Research': ciò che distingue l’attività ospedaliera è l’adozione di un approccio multidisciplinare che vede i professionisti di diverse specialità creare sinergie e affrontare ogni singolo caso in team, valutando gli aspetti peculiari per individuare un percorso di prevenzione, diagnosi e cura studiato sul paziente stesso, con particolare attenzione alla fase di supporto e accompagnamento delle pazienti nel percorso di cura.

"Ogni paziente deve essere protagonista del proprio percorso di cura - commenta Eleonora Sansavini, amministratore delegato dei cinque ospedali pugliesi di 'Gvm Care & Research' - e la prevenzione è il primo passo per arrivare a una medicina di genere concreta e attuabile anche in piena collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. Conseguire nuovamente il riconoscimento dei Bollini Rosa rappresenta un impegno ed una promessa che facciamo quotidianamente alle persone: una medicina sempre più personalizzata".

"Tra le iniziative più importanti indirizzate al genere femminile si trovano le Breast Unit: unità specializzate per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno presenti nell'ospedale Santa Maria di Bari e nel Città di Lecce Hospital - si legge in una nota di Gvm Care & Research - Il percorso all'interno delle Breast Unit coinvolge un team multidisciplinare che affianca le pazienti in ogni fase: oncologi, specialisti in senologia, chirurghi senologici, radioterapisti e psicologi collaborano per effettuare una diagnosi accurata e fornire un trattamento mirato adattato al singolo caso".