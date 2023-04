25 aprile, anche a Bari le iniziative promosse dall'Osservatorio regionale sui neofascismi: "Pietra miliare della storia repubblicana"

"Onorare e commemorare il 25 aprile significa essere partigiani della libertà sempre. Sono passati 80 anni da quando nel 1943 prese vita il grande movimento di ribellione di popolo che prese il nome di Resistenza. Un movimento a cui aderirono donne, uomini, giovani, ragazze e ragazzi, che rischiarono la vita e in migliaia la persero per liberare il nostro paese dalla dittatura fascista e nazista. Lottarono per un ideale che sognava libertà e giustizia sociale. Ideali resi realtà 5 anni dopo nella scrittura della Costituzione. La Liberazione dal nazifascismo che porta la data del 25 aprile del 1945 è una pietra miliare della storia dell’Italia repubblicana e non può che essere onorata e ricordata con il massimo dell’impegno e della partecipazione". Sono le parole di Antonella Morga, coordinatrice dell'Osservatorio regionale pugliese sui neofascismi, alla vigilia delle celebrazioni del 25 aprile.

Tra le iniziative organizzate in Puglia, c'è l'appuntamento promosso proprio dall'Osservatorio regionale insieme all'Anpi, il 25 aprile alle ore 17 a Torre a Mare, sotto la targa nella strada intitolata a Bruno Valle e Gianna Giglioli, assassinati dai nazifascisti: in questa occasione, sarà diffuso in un videomessaggio la testimonianza di Maura Valle, nipote di Angelo Valle e Gianna Giglioli. Sempre a Bari, il 26 aprile alle ore 13.00 presso l’Università palazzo Ateneo, si terrà l'evento a cura delle associazioni studentesche Link, UDS ,Zona Franka e Arci, patrocinato dall'Osservatorio, dal titolo: “Il 25 aprile è divisivo?”.

"Avere memoria e ricordare la storia - prosegue Morga nel suo intervento - è doveroso ancora di più in una fase politica come quella attuale, nella quale c’è chi, anche nelle Istituzioni, prova ad alterare il significato di questa ricorrenza fondamentale, a travisarla, manometterla, a farne bandiera di parte. Quando il valore dell’antifascismo, connesso a quelli della libertà, della democrazia, della giustizia sociale, della pace, è “un elemento caratterizzante e identitario del nostro Paese” come ha ricordato il Presidente Mattarella. A noi da antifasciste/i militanti e resistenti preme e vogliamo con caparbietà e strenuamente essere paladini della difesa dei valori della Resistenza e della lotta partigiana da cui ha preso vita la Costituzione italiana. È in questo oggi ancora di più l’attualità della affermazione “Ora è sempre Resistenza”. Noi vogliamo essere sostenitori e propagatori della storia, dei valori e della memoria che grazie alla Resistenza e alla lotta di Liberazione hanno reso il nostro un paese libero e democratico. Per questo anche per il 2023 l’Osservatorio regionale sui neofascismi ricorderà come è giusto e necessario fare il 25 aprile. Lo farà ripercorrendo e proponendo le storie di chi ha preso vita alla lotta di liberazione ed è stata/o partigiana/o e pugliese. Serve ed è importante far conoscere le singole storie per far comprendere cosa ha significato essere parte di una formazione diffusa che, pagando anche con la vita, ha restituito libertà e futuro democratico alla nostra nazione. Ci soffermeremo, in continuità con quanto fatto lo scorso anno, a rendere memoria alle donne partigiane pugliesi a cui vogliamo restituire tutto l’onore e la conoscenza che meritano. Donne che, dalle varie province della nostra regione, sono entrate nella Resistenza e sono diventate partigiane con varie e diverse cariche. Perché venga resa memoria e si conosca il loro prezioso, e per troppo tempo celato o tenuto in ombra, contribuito".