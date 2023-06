L'osteria 'Vini e Cucina' compie 153 anni, riconoscimento dal Comune: "Espressione della baresità tradizionale"

153 anni di attività e di storia, sempre nel segno della cucina barese tradizionale. Per celebrare l'importante traguardo dell'osteria 'Vini e cucina', in strada Vallisa a Bari vecchia, il sindaco Antonio Decaro ha consegnato questa mattina al titolare, Nicola Ancona, una targa di riconoscimento.

"Un incontro affettuoso e informale - sottolinea Palazzo di Città - proprio come l’atmosfera che da sempre caratterizza Vini e Cucina".

"A Nicola Ancona che da 153 anni perpetua la tradizione culinaria barese ricevuta in eredità dal suo bisnonno - si legge sulla pergamena che accompagna la targa - “Vini e Cucina - Paglionico”, da sottano, adibito a locanda, è diventato un punto di riferimento imperdibile per chi voglia assaporare i piatti più autentici della cucina barese in un ambiente informale e verace. Nonostante le grandi trasformazioni degli ultimi anni, “Vini e Cucina” ha saputo mantenere inalterati e vivi l'identità e lo stile che la rendono, ancora oggi, espressione della baresità tradizionale. La Città di Bari con affetto".