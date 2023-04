Le ostie per le celebrazioni di Pasqua realizzate in carcere dai ragazzi del 'Fornelli': "Simbolo di speranza e perdono"

I ragazzi dell'Istituto Penale per Minorenni 'Fornelli' di Bari preparano le ostie per le celebrazioni di Pasqua. Un'attività speciale, promossa dalla diocesi di Bari-Bitonto, che ha visto i giovani impegnati in un laboratorio dal titolo 'Eucarestia, il Pane del Perdono'. Le ostie prodotte dai ragazzi detenuti saranno distribuite il Giovedì Santo al termine della Messa Crismale a tutti i parroci: "Un piccolo segno del loro voler essere in comunione con tutti perché tutti siano parte dell’unico corpo che è la Chiesa, una Chiesa in cammino reclusa ma non esclusa", spiega la Diocesi di Bari-Bitonto in una nota.



Ostie fatte a mano, poco precise, non perfettamente sferiche, sagomate male che "sono il simbolo della nostra vita preziosa che spesso non è precisa e perfetta ma che a Dio piace lo stesso perché per lui non siamo persi ma unici e irripetibili", sottolinea la Diocesi citando le parole di uno dei ragazzi che hanno partecipato all'attività.

"Spero che ogni volta che alzerete quelle ostie durante la consacrazione possiate sentire le nostre mani che ve le hanno preparate, possiate vedere i nostri volti, i nostri cuori. In quel piccolo pezzo di pane ci sono le nostre storie, ci siamo noi e i nostri errori e il nostro cammino di conversione", è la riflessione di un altro giovane. E ancora, le parole di un altro ragazzo: "Perdonare ci fa sentire voluti bene, amati, ci fa rimettere in piedi e ci fa capire un po’ cosa sia la resurrezione di Gesù. Il perdono è una vera rivoluzione, cambia il modo di vedere la vita".