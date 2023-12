Ottanta studenti del Marconi-Hack di Bari si confrontano sull’abuso di alcol

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è tenuto in data 11 dicembre 2023 presso l’Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico "Guglielmo Marconi - Margherita Hack" di Bari il primo di una serie di incontri sul percorso formativo relativo alle dipendenze, proposto dall’O.d.V Dico NO alla droga Puglia da anni presente sul territorio per la prevenzione alle sostanze stupefacenti. L’incontro è stato presentato dall’Avv. Barbara Fortunato, presidente di Dico NO alla droga Puglia, dal Dott. Vito Campanile, Tossicologo Forense ed esperto in Alcologia e dall’Avv. Roberta Liguori, avvocato penalista dello Studio Legale Liguori. Sono stati affrontati con i ragazzi gli argomenti sulle conseguenze derivanti dall’abuso di alcol trattando quindi l’alcolemia, la guida in stato di ebbrezza, il sequestro dei mezzi, le leggi relative ai neopatentati che prevedono il tasso alcolemico pari a zero per i primi 3 anni e gli studenti hanno fatto anche un test per ipotizzare il tasso alcolemico in relazione al loro peso corporeo. La presidentessa, l’Avvocato Barbara Fortunato, ribadisce il fatto che, come disse l’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione” e che non è sufficiente la semplice repressione ma è necessario che i ragazzi comprendano i motivi per il quale la droga o l’alcol possano rovinare la loro vita. Ufficio Stampa O.d.V. Dico NO alla droga Puglia Avv. Barbara Fortunato Tel: 347.702.3651 Email: noalladrogapuglia@gmail.com Sito web: www.noalladroga.it