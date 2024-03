Un corteo per le strade della città, a Bari l'iniziativa per l'8 marzo: "Contro il patriarcato e con la Palestina"

"Contro il patriarcato e per la Palestina": un corteo è stato organizzato per domani, 8 marzo, a Bari dal 'Coordinamento 8 marzo' che "chiama femministe, transfemministe, donne, lesbiche, bisessuali, persone trans, non binarie, queer e alleati a scioperare dal lavoro fuori e dentro casa e ad attraversare in corteo la città".

"Scioperiamo - si legge nella nota che annuncia la manifestazione - contro il cis-etero-patriarcato che alimenta lo sfruttamento delle nostre vite precarie, ci razzializza per renderci più vulnerabili e ricattabili, mentre ci isola, umilia e uccide fuori e dentro le mura domestiche. Sono già più di 20 i femminicidi, lesbicidi e trans*cidi avvenuti in Italia in queste prime settimane del 2024. Scioperiamo contro il genocidio in atto nella Striscia di Gaza con la complicità di UE e USA e contro l’apartheid e il colonialismo di insediamento dei coloni israeliani in Cisgiordania. Scioperiamo contro la repressione feroce della polizia e dei media italiani per chi esprime a riguardo dissenso e protesta. Siamo accanto alla lotta di autodeterminazione del popolo palestinese e della comunità queer palestinese. Vogliamo che il Reddito di Libertà diventi una misura affidabile per poter incentivare realmente i percorsi di fuoriuscita dalla violenza e case-rifugio transfemministe e queer per persone marginalizzate e razzializzate. Vogliamo un reddito di autodeterminazione universale non basato sulla cittadinanza. Scioperiamo contro l’erosione del Servizio Sanitario Nazionale e la sua costante e lenta privatizzazione ad opera del governo regionale come di quello nazionale. Scioperiamo per il superamento della L.164/82, che presenta diverse lacune ed esclude alcune soggettività trans*. Scioperiamo contro la violenza ostetrica e lo strapotere dei medici. Vogliamo l’aborto libero, sicuro e accessibile a prescindere da provenienza geografica, identità di genere e luogo di residenza. Vogliamo l’aborto in telemedicina e presso i consultori con la RU486. Scioperiamo per il riconoscimento di tutte le malattie pelviche invalidanti nei Livelli Essenziali di Assistenza e per le relative terapie e medicinali più accessibili. Ci vogliamo libere dallo sfruttamento e dalla devastazione ambientale. I nostri corpi-territori non sono oggetto di conquista, vogliamo una sola grande opera: l’abbattimento del capitalismo etero-cis-patriarcale ed ecocida! Come transfemministe terrone vogliamo autodeterminare tutto ciò che riguarda i territori in cui viviamo assieme alle altre comunità abitanti e curanti e stringere alleanze per rigenerare insieme le nostre comunità. Vogliamo reddito, salute, scuola. Contro lo sfruttamento e per l’autodeterminazione dei nostri corpi, contro lo sfruttamento dei territori e di chi li popola, per l’autodeterminazione dei popoli colonizzati, venerdì 8 marzo scioperiamo nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle strade di tutto il mondo".

Il corteo si muoverà da via Nicolai (piazza Cesare Battisti) per raggiungere piazza Garibaldi. I partecipanti confluiranno poi all’Officina degli Esordi per l’incontro “Questa terra è una donna” a cura della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata.