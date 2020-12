Padre Distante confermato priore della basilica pontificia San Nicola

La comunità dei frati domenicani della basilica pontificia di San Nicola di Bari, durante la riunione in Capitolo per eleggere il nuovo priore in virtù della scadenza del mandato, ha confermato per la quarta volta, fino al 2023, Padre Giovanni Distante priore del Convento e della chiesa dedicata al vescovo di Myra.

Il sottopriore padre Santo Pagnotta rivolge "gli auspici più sinceri perchè possa continuare a guidare con saggezza evangelica e animare sapientemente la comunità domenicana a lui affidata, per il prossimo triennio 2020-2023".