Rimborso canone di locazione, dalla Regione 150mila euro per i beneficiari a Bari: "Pagamenti la prossima settimana"

Partiranno la prossima settimana i pagamenti da parte del Comune di Bari dei contributi per i canoni di locazione ad uso abitativo. Per la misura di sostegno destinato a chi ha pagato l'affitto nel pieno dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Regione Puglia ha stanziato 149.802 euro per i beneficiari del capoluogo. La lista dei beneficiari è stata approvata con determina comunale il primo marzo. "Si precisa che è attualmente in corso l’esame dei ricorsi presentati al fine di valutare l’eventuale ammissione di ulteriori beneficiari" spiegano da Comune.