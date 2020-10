Elezioni, al via i pagamenti per scrutatori e presidenti di seggio: accredito su conto corrente o ritiro in banca

Saranno pagati nel corso della prossima settimana, i compensi per gli scrutatori e i presidenti di seggio impegnati nelle ultime elezioni (regionali, comunali e sul referendum) del 20 e 21 settembre. A comunicarlo è il Comune di Bari, che spiega come l'accredito diretto sarà per chi ha fornito un Iban utile; per gli altri, invece, il pagamento in contanti avverrà dal 26 ottobre al 6 novembre nella filiale di corso Sonnino della banca Unicredit. Per richiedere il pagamento andrà presentato allo sportello un documento di riconoscimento in corso di validità ed il proprio codice fiscale e non sarà possibile delegare il ritiro.

Di seguito lo schema individuato per il pagamento:

Giorno di pagamento Orario dal nominativo al nominativo 26.10.2020 8:30 – 10:30 ABB… F. ATT… M. 10:30 – 12:30 AVI… I. BOT… L. 27.10.2020 8:30 – 10:30 BRA… E. CAL…F. 10:30 – 12:30 CAL… A.S.V. CAS… A. 28.10.2020 8:30 – 10:30 CAS… L. COV… A. 10:30 – 12:30 CUC… D. DE F… A. 29.10.2020 8:30 – 10:30 DE F… G. DI G… M. R. 10:30 – 12:30 DI P… A. FER… R. 30.10.2020 8:30 – 10:30 FIC… V. GON… A. 10:30 – 12:30 GON… D. IUR… A. 02.11.2020 8:30 – 10:30 L’ AB… V. M. LOC… C. 10:30 – 12:30 LOI… C. MAR… M. 03.11.2020 8:30 – 10:30 MAR… P. MEN… G. 10:30 – 12:30 MIC… A. NIN… N. M. 04.11.2020 8:30 – 10:30 NOC…V. PET… P. 10:30 – 12:30 PET… R. RAV… A. 05.11.2020 8:30 – 10:30 REG… D. RUS… D. R. 10:30 – 12:30 SAN…M. A. SIV… D. 06.11.2020 8:30 – 10:30 SOL… N. I. TER… F. 10:30 – 12:30 TOL… M. I. ZOT… D.

A partire da lunedì 9 novembre, invece, la riscossione potrà avvenire, negli orari di sportello, in tutte le agenzie UniCredit dislocate sul territorio nazionale esclusivamente mediante prenotazione UBook dal sito di Unicredit. Stesse modalità che potranno essere utilizzate da chi beneficia del contributo ma non è a Bari.

"Si precisa, infine, che in corso di emissione dei mandati di pagamento con accredito a mezzo bonifico sono emersi diversi casi in cui o il codice CAB risultava obsoleto o il conto indicato era estraneo al circuito SEPA (in entrambi i casi ci si riferisce, in particolare, a conti del circuito Poste Italiane) - aggiungono dal Comune - A partire dal 9 novembre, i presidenti e gli scrutatori che non trovassero l’accredito sul conto indicato, secondo le modalità innanzi riportate (prenotazione UBook), potranno recarsi, negli orari di sportello, muniti un documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio codice fiscale, presso una qualunque Agenzie UniCredit". Per informazioni è possibile contattare l’URP del Comune ai numeri 080/5772390 e 080/5772391 o, solo da rete fissa, al numero verde 800018291.