Nuovi campi da padel e beach volley e spazi per il parkour: al Palamartino partono i lavori di riqualificazione dell'area esterna

L'area esterna del Palamartino si trasforma per accogliere nuovi spazi diversificati per lo sport. Questa mattina l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, accompagnato da Saverio Fortunato, referente della società sportiva Duma a.r.l., ente gestore dell’impianto, ha effettuato un sopralluogo nella struttura comunale, in occasione dell’avvio dei lavori.

“Al centro del quartiere Libertà, a pochi passi dal parco Maugeri appena inaugurato, la società che gestisce il Palamartino ha avviato i lavori che amplieranno la dotazione sportiva di questo storico impianto e del territorio di riferimento con un campo da beachvolley, tre campi da padel e un circuito per attività calisteniche e parkour - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. È la dimostrazione che anche in un quartiere come il Libertà, fisicamente stretto tra la ferrovia e il mare, è possibile valorizzare spazi inutilizzati destinandoli allo sport per il benessere e la crescita sana dei nostri ragazzi e ragazze. Con la consegna dei lavori prevista per ottobre, e confidando nel bel tempo, speriamo che gli spazi outdoor del Palamartino possano essere vissuti già dal prossimo autunno”.

“La nostra idea è quella di rendere nei prossimi anni il Palamartino un polo attrattivo per tutto il territorio - ha proseguito Saverio Fortunato -, un hub cittadino di riferimento per chi voglia fare sport, con una particolare attenzione per i più giovani e gli adolescenti: di qui la scelta di effettuare questo investimento per rendere gli spazi esterni dell’impianto pienamente fruibili e differenziare l’offerta sportiva. Parallelamente stiamo potenziando la sostenibilità energetica della struttura con l’attivazione di ulteriori 7 kilowatt dell’impianto fotovoltaico e l’installazione di una batteria da accumulo da 10 kilowatt che ci permetterà di conseguire, anche grazie agli interventi di relamping previsti dal Comune, un buon livello di autonomia energetica”.

Il progetto di riqualificazione del Palamartino

Nell'ambito della gestione 2021-31 la Duma mira a rendere il Palamartino "un luogo di inclusione sociale oltre che un impianto dotato di un’offerta sportiva differenziata e innovativa in grado di soddisfare diversi target (bambini, ragazzi, adulti, persone con disabilità). Il progetto prevede un investimento variegato, multiforme e differenziato, che vede la realizzazione di diverse aree sportive: accanto ad alcune discipline più affermate si propongono attività di nicchia su cui si vuole puntare per raggiungere obiettivi sportivi, di inclusione e differenziazione dei target, grazie anche a collaborazioni consolidate".

Per quanto riguarda gli spazi sportivi che saranno realizzati, uno riguarderà, come detto, il parkour. Negli ultimi anni, grazie alla partnership di successo consolidata con Activita ssd, associazione che opera sul territorio nazionale, sono stati avviati corsi di parkour che hanno riscosso grande successo con circa 50 tesserati l’anno. L’intento progettuale è quello di realizzare un’area esterna dedicata per disporre di uno spazio qualitativamente migliore, più attrattivo e adatto per questa disciplina, outdoor per antonomasia. La nuova area sarà idonea anche alla disciplina del calisthenics, che prende le mosse dalla ginnastica a corpo libero e utilizza la gravità del peso corporeo per allenare tutti i gruppi muscolari. Saranno previste attività di avviamento al parkour per bambini e ragazzi, allenamenti guidati per i più esperti, corsi per adulti e attività durante il campo estivo. Per il calisthenics saranno organizzati corsi per adulti in pausa pranzo e pomeridiani, corsi serali in primavera e allenamenti personalizzati.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un campo da beach volley nell’area a sud che garantisce un’esposizione al sole per gran parte dell’anno e permette di utilizzare lo spazio per molti mesi. Si può contare su un’utenza fidelizzata che durante l’inverno gioca a pallavolo all’interno della palestra (i pallavolisti del Palamartino nonché altri gruppi che da anni hanno un giorno fisso dedicato). Il campo si presta anche per il beach tennis. Saranno previste attività di avviamento al beach volley/beach tennis, corsi per adulti e attività durante il camp estivo. Saranno inoltre creati tre campi da padel. Questa scelta va nella direzione di cogliere un trend in piena espansione, attraverso una disciplina nuova, semplice e di facile approccio che sta spopolando in Europa. La scommessa è quella di intercettare la domanda arricchendo l’offerta sportiva. Saranno previste anche attività di avviamento al padel, corsi per adulti e attività durante il camp estivo.

Interventi di efficientamento energetico

Sotto questo aspetto, l’intervento consiste nel potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente di circa 12 Kwh con ulteriori pannelli di ultima generazione, per un totale di circa 19 Kwh. È stata prevista anche l’installazione di una batteria d’accumulo dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico che permetterà di immagazzinare l’energia prodotta durante il giorno per poterla così sfruttare nelle ore pomeridiane/serali. Sostanzialmente di giorno sarà prodotta energia fotovoltaica poi incamerata per l’utilizzo serale della palestra.

Un moderna app consentirà di monitorare i flussi di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e immagazzinata nella batteria in modo da avere un controllo costante dei consumi.

Questi interventi, insieme al relamping della palestra previsto dall’amministrazione comunale, consentirà di raggiungere la quasi autonomia elettrica dalla rete realizzando così un importante obiettivo in termini di sostenibilità economica e ambientale.