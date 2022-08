Prende il via il cantiere del nuovo palazzo del Sedile: vista mozzafiato su Bari Vecchia e spazio per mostre

Hanno preso il via gli allestimenti del cantiere per la riqualificazione di palazzo Starita a Bari Vecchia. Lo storico edificio di piazza del Ferrarese diventerà la nuova sede della Fondazione Puglia ma anche uno spazio espositivo di pregio per mostre e installazioni, ma anche un roof garden con una delle viste più belle della città. A darne notizia è il sindaco Antonio Decaro su Fb.

I lavori, a cura di Cobar Spa, dureranno due anni. Il progetto di recupero, approvato dalla Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, prevede un rilevante intervento di consolidamento statico e riqualificazione funzionale dell’immobile. Sul terrazzo è prevista la realizzazione di un roof garden che sarà aperto alla città e che potrà ospitare mostre, concerti e conferenze.

Suggestiva anche la possibilità di creare una 'terrazza' del Sedile attraverso una passerella in legno che consentirà di ammirare un panorama unico della città vecchia. Gli interventi prevedono anche la riqualificazione dell'area di piazza del Ferrarese antistante il palazzo e la balaustra del Sedile.