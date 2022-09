Entrano nel vivo i lavori per Palazzo Starita a Bari vecchia: spunta gru in piazza del Ferrarese

Entrano nel vivo i cantieri per la riqualificazione di Palazzo Starita, il gioiello architettonico di Bari Vecchia che ospiterà è la sede della Fondazione Puglia, diventando un nuovo punto di riferimento per i turisti e i cittadini per godere delle bellezze del borgo antico. Qualche giorno fa è spuntata una gru (all'interno dell'area dei lavori) che supporterà le attività dell'azienda Cobar che sta eseguendo gli interventi.

Il cantiere sarà completato entro due anni, mentre la facciata dovrebbe tornare a splendere già entro la fine del 2023. Palazzo Starita, oltre diventare la sede degli uffici della Fondazione, sarà spazio espositivo e vedrà anche un suggestivo roof garden aperto alla cittadinanza, con una spettacolare vista sulla città vecchia.