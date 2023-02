A Palese "poca illuminazione e sicurezza" nelle strade di periferia: Fdi chiede interventi al Comune

"Cemento, sempre meno verde" e "poca" se non "assente" illuminazione: è quanto segnala Fratelli d'Italia per due vie del quartiere di Palese a Bari, ovvero la traversa al civico 109 di via Modugno e strada torre di Brengola

In particolare, spiega Antonio Demichele, componente dell'esecutivo Fdi Municipio V, per la prima "l’impianto di illuminazione pubblica è totalmente assente. Un’arteria che nelle ore serali diventa davvero pericolosa, anche perché delimitata da terreni agricoli. In Strada Torre di Brengola la pubblica illuminazione è presente invece solo per un breve tratto. E l’incrocio che precede l’accesso alla strada statale 16 bis ne è sprovvisto. Perdipiù è una via a doppio senso di marcia, ed è molto stretta per tale necessità di viabilità.

Per richiedere l’installazione degli impianti di pubblica illuminazione mancanti e l’allargamento della sede stradale in Strada Torre di Brengola, è stata presentata in questi giorni un’interrogazione da Michele Picaro, consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia. “Con le nostre richieste - spiega - cerchiamo di diminuire la distanza tra cittadini e istituzioni. L’amministrazione comunale continua purtroppo a mostrare disinteresse nel rendere più vivibile il nostro territorio. Questo non fa che acuire il malcontento dei residenti”.