Mai aperto dopo 25 anni e ridotto a un rudere, lo 'scheletro' di via Del Turco a Palese: "Demolirlo o riqualificare l'area"

Una struttura ormai pericolante che,"costituisce non solo intralcio ma anche pericolo per l’incolumità dei mercatali e degli avventori": è la situazione del mercato di via del Turco a Palese, quartiere a nord di Bari, mai utilizzato nonostante sia stato realizzato 25 anni fa. A segnalare lo stato di degrado dei luoghi è Fratelli d'Italia del Municipio V che chiede interventi per mettere in sicurezza l'area e riqualificarla.

"La struttura - si legge in una nota - non è affatto utile alle necessità per cui fu costruita. Se oramai non si può fare nulla per lo spreco di risorse pubbliche, quantomeno l’Amministrazione dovrebbe attivarsi per rimuovere un fabbricato che attualmente è lì solo a deturpare la zona - illustrano dal coordinamento locale Fdi, spiegando che, ancora una volta, l’istanza parte dai residenti del quartiere - Inoltre, l’esistenza dell’immobile fatiscente impedisce di poter utilizzare quello spazio che potrebbe essere utilizzato come parcheggio oppure per farne un’area attrezzata per eventi culturali come concerti o rappresentazioni teatrali all’aperto, comprese tutte le partecipatissime manifestazioni legate alla festa per il patrono San Michele Arcangelo”. Il coordinamento ha scritto una lettera al sindaco di Bari Antonio Decaro e al presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi, richiedendo una "legittima restituzione alla cittadinanza di una porzione di territorio a un

quartiere e ai suoi cittadini".