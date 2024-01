"Palese abbandonata dalle istituzioni", oltre 1.100 firme per la petizione: richiesti interventi su sicurezza e uffici pubblici

"La mancanza delle istituzioni si avverte nel quotidiano, si avverte nella mancanza degli uffici, si avverte nella mancanza di volontà nella risoluzione di piccoli e grandi problemi del territorio". A Palese, rione costiero della zona nord di Bari, i cittadini chiedono più attenzioni da parte dell'Amministrazione comunale, dovendo fare i conti con piccoli-grandi disagi giornalieri tra pochi servizi e spostamenti obbligatori per svolgere commissioni.

A ottobre scorso era stata inviata, a Palazzo di Città, una petizione firmata da 1.100 residenti, su quasi 14mila del quartiere che fa parte del Municipio 5 assieme a Santo Spirito, San Pio e Catino (per una popolazione complessiva di oltre 30mila abitanti). Tre le richieste principali: la prima riguarda una maggiore presenza della Polizia Locale e più in generale delle Forze dell'Ordine: "In precedenza - spiega Luca Cicciomessere, presidente dell'associazione Agorà - nel Municipio 5 era presente una Brigata dei vigili a Santo Spirito. Adesso 'dipendiamo' dal San Paolo e la conseguenza è quella di una presenza ridotta in giro. In estate, tra l'altro, la situazione peggiora notevolmente perché i residenti, di fatto, triplicano, con effetti sui parcheggi e le doppie file che spuntano ovunque".

Un'altra questione sollevata è quella della mancanza di un ufficio Anagrafe su Palese: "Il più vicino - aggiunge Cicciomessere - è nel centro storico di Santo Spirito, un luogo dove è difficile trovare parcheggio e problematico da raggiungere per gli anziani. Per arrivarci, infatti, hanno bisogno di essere accompagnati e crediamo che una sede proprio a Palese possa aiutare diverse persone al momento in difficoltà".

In ultimo, la petizione fa riferimento alla raccolta dei rifiuti: "Chiediamo - rimarca Cicciomessere - di poter ritirare i contenitori della differenziata anche a Palese. In estate, inoltre, servirebbero anche più cestini in zona, in particolare per la presenza di turisti e di tante altre persone che non saprebbero, altrimenti, dove gettare i rifiuti. Quelli utilizzati dalle attività commerciali sono insufficienti".

Secondo i promotori della petizione serve cambiare rotta da parte del Comune: "Siamo stanchi - conclude Cicciomessere - di un' assenza di programmazione da parte dell'amministrazione, e dell'assenza di chi governa. Questi ultimi si vedono solo in occasione di inaugurazioni di quelle pochissime opere pubbliche per le quali poi i lavori durano anni, creando disagio a viabilità e decoro urbano".