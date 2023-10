Sul lungomare di Bari un sit-in per sostenere i palestinesi: "Non possiamo voltarci dall'altra parte"

Si è svolto ieri pomeriggio in pizazza Diaz a Bari un sit-in di protesta a supporto del popolo palestinese. La manifestazione ha visto la presenza di circa un centinaio di persone, tra cui esponenti del Comitato per la pace della Terra di Bari, associazioni studentesche e militanti di Rifondazione Comunista. Lo riporta l'Ansa

"Il nostro popolo sta affrontando l'ennesimo momento drammatico, ed essere in piazza a manifestare solidarietà è importante per tutti i palestinesi. Non solo quelli di Gaza e della Cisgiordania, ma anche quelli dei campi profughi in Libano, Siria, Giordania e tutti gli emigrati ", ha detto nel suo intervento Mohammed Afaneh, presidente della comunità palestinese di Puglia e Basilicata. "La bandiera palestinese - ha aggiunto - è simbolo di tutti i popoli oppressi nel mondo e nessuno potrà impedirci di sventolarla. Israele sta bombardando ospedali, scuole, uffici dell'Onu, ha ucciso e continua a uccidere migliaia di civili. L'obiettivo è chiaro: o costringere chi vive a Gaza a fuggire verso il Sinai o eliminare chi sceglie di rimanere nella propria casa. È in corso un genocidio - ha concluso -, l'ennesimo, per il quale non possiamo voltarci dall'altra parte".