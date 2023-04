Strade bloccate per il 'Palio di San Marco', domani possibili ritardi per i bus Amtab nel quartiere Japigia

In occasione del 'XXVII Palio di San Marco', domani potrebbero verificarsi disagi nella circolazione e ritardi sugli orari previsti per i bus delle linee 2, 2/, 10 e 12/ che percorrono le vie limitrofe o interessate dalla manifestazione. Lo comunica l'Amtab, in seguito all’Ordinanza del Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile relativa ai provvedimenti di circolazione adottati per il divieto di transito su alcune strade cittadine.

L'evento si svolgerà sul seguente percorso: complanare via Caldarola (zona antistante chiesa di San Marco), via Toscanini, via Suglia, via Troisi, via Lopez, via Gentile, via Toscanini, via Aquilino, via Loiacono, via Pascazio, via Carabellese, via D’Avanzo, via Loiacono, complanare via Caldarola (zona antistante chiesa di San Marco). In caso di incrocio con i partecipanti, i bus dovranno attenderne il passaggio.

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444 oppure consultate sul sito aziendale www.amtab.it.