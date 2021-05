Bari in zona gialla e sul lungomare dopo 5 mesi tornano le panchine, Decaro: "Non buttiamo al vento gli sforzi fatti"

Erano in deposito dal 17 dicembre, tolte per evitare che i baresi si assembrassero in maniera incontrollata, in particolare durante di giorni dello shopping natalizio. A distanza di quasi 5 mesi tornano le panchine sul lungomare di Bari, simbolo irrinunciabile di una delle più belle passeggiate costiere d'Italia, nonché della quotidianità in parte ritrovata dopo un periodo complicato.

Merito del passaggio in zona gialla Covid avvenuto oggi, di una situazione epidemiologica più tranquilla dopo una difficile terza ondata tra marzo ed aprile, nonché dell'avanzamento della campagna vaccinale che potrebbe tirarci fuori, una volta per tutte, dall'emergenza che non dà tregua da febbraio 2020.

A 'battezzare' il ritorno delle panchine è il sindaco Antonio Decaro in un post su facebook: "Qui, di fronte al mare dove noi baresi veniamo a trovare forza e ispirazione-scrive - . Oggi finalmente ripartiamo, ma stiamo attenti a non buttare al vento gli sforzi fatti fino ad oggi". Oltre a quelle sul lungomare saranno ripristinate anche le sedute di corso Vittorio Emanuele, anch'esse smantellate a dicembre 2021.