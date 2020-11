Due panchine colorate di rosso in piazza Chiurlia: "Un gesto simbolico contro la violenza sulle donne"

Due panchine rosse, come il colore del sangue, per raccontare la violenza sulle donne. E anche la posizione scelta per colorarle, non è casuale: "Vicino all'Assessorato al Welfare in piazza Chiurlia - spiega l'assessore al Welfare, Francesca Bottalico - dove siedono migranti, persone in difficoltà prima di entrare all'interno". Un gesto simbolico, voluto dal Comune di Bari e dalla Cgil in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Le due panchine sono state colorate con la vernice rossa questa mattina alla presenza del segretario generale della Cgil Bari, Gigia Bucci. L'assessorato al Welfare ha organizzato anche altre iniziative di supporto alle possibile vittime di violenza, raccontate dalla Bottalico nella videointervista.