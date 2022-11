Gli studenti del 'Marconi-Hack' di Bari impegnati contro la violenza sulle donne: inaugurate stamattina le 'panchine sociali'

Inaugurate, stamattina a Bari, le 'panchine sociali' nel segno della lotta contro la violenza sulle donne. Le sedute, colorate di rosso dagli studenti dell'istituto superiore 'Marconi-Hack', sono posizionate in piazza Carlo Poerio, davanti la sede del plesso scolastico. Gli alunni ed i docenti della scuola barese hanno partecipato all'inaugurazione con il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

"Lasciateli quelli che non vi rispettano. Pretendetelo il rispetto, pretendete di essere trattate con dignità - ha dichiarato Leonetti, in merito alla 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne' - Lasciateli quelli che vi umiliano con le parole, con i gesti, con minacce e percosse, e denunciateli. Chiedete aiuto. Sentitevi libere di uscire dalle relazioni marce, chè tanto non migliorano. E non stanchiamoci di parlare con i nostri figli di queste cose, anche se sembra che non ci ascoltino: chè tanto l'adolescenza finisce, ma le nostre parole restano".