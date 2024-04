Food Truck e caffetteria nell'area di Pane e Pomodoro a Bari: deserta la gara del Comune

E' andata deserta la gara per l'assegnazione di due concessioni dedicate al posizionamento per 6 mesi di un food truck e di un bar-caffetteria nell'area della spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari.

Nessuno, infatti, ha presentato un'offerta e nel frattempo, il bando avviato a fine gennaio scorso non ha visto, quindi, alcun vincitore. La gara prevedeva la possibilità di posizionare un mezzo nello spazio antistante l’area demaniale marittima individuata. Nell’ambito della concessione, l’aggiudicatario avrebbe avuto facoltà di posizionare elementi di arredo urbano amovibili come ombrelloni, tavolini e sedie, in conformità alle prescrizioni previste per l’arredo urbano dal vigente regolamento comunale delle occupazioni di suolo pubblico.

L’attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria sarebbe stata svolta con apertura giornaliera, dalle 7 del mattino all’1 di notte, e al termine di ogni giornata lavorativa le aree demaniali avrebbero dovuto essere liberate e i food truck spostati, assieme agli eventuali elementi di arredo urbano, in idonee aree di parcheggio individuate a cura del concessionario.