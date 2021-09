Pioggia forte su Bari, si apre la condotta Matteotti: divieto di balneazione a Pane e Pomodoro

Le paratie si sono azionate in maniera automatica, come accade in caso di forti piogge, riversando in mare i liquami

Dopo il temporale di questa mattina, che ha 'svegliato' Bari con una cascata d'acqua, spono scattati i divieti di balneazione per la spiaggia di Pane e pomodoro. Le paratie della condotta Matteotti, infatti, si sono aperte in maniera automatica, come accade in caso di forti piogge, riversando in mare i liquami.

Quello della rete fognaria (in attesa di lavori definitivi da parte di AqP) è un problema che quest'estate non si è presentato più di tanto, per via delle pochissime precipitazioni verificatesi negli ultimi mesi. Al primo serio temporale, però,come previsto, si è verificato lo stop alla balneazione.