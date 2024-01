A Pane e Pomodoro due food truck con bar, caffetteria e piccola ristorazione: c'è il bando del Comune

Il Comune di Bari ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per due concessioni demaniali marittime, della durata di 6 mesi (indicativamente dal 1° maggio al 1° novembre 2024), riguardanti un’area demaniale marittima di 5x4 mq sulla spiaggia di Pane e Pomodoro dove avviare un'attività di food truck per piccola ristorazione, bar e caffetteria.

Il camioncino sarà fornito dall'aggiudicatario e non potrà essere di superficie maggiore a 5x2 mq. Il mezzo sarà posizionato nello spazio antistante l’area demaniale marittima a tal fine individuata. Nell’ambito della concessione, l’aggiudicatario avrà facoltà di posizionare elementi di arredo urbano amovibili come ombrelloni, tavolini e sedie, in conformità alle prescrizioni previste per l’arredo urbano dal vigente regolamento comunale delle occupazioni di suolo pubblico.

L’attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria sarà svolta con apertura giornaliera, dalle 7 del mattino all’1 di notte, e al termine di ogni giornata lavorativa le aree demaniali dovranno essere liberate e i food truck spostati, assieme agli eventuali elementi di arredo urbano, in idonee aree di parcheggio individuate a cura del concessionario.