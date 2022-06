Torna 'Amare Bari', l'evento dedicato agli sport acquatici: a Pane e Pomodoro anche un campo per il Sup Water Polo

Sei giorni di prove libere, gratuite e aperte a tutte le fasce d'età, per avvicinarsi alle discipline acquatiche e scoprire più da vicino le attività svolte sul nostro territorio. Torna, dal 25 al 30 giugno sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, la manifestazione 'Amare Bari'. Organizzata dal Comitato Regionale Sport Puglia, TanaOnda e Comune di Bari, l'iniziativa sarà presentata il prossimo 22 giugno a Palazzo di Città-

Giunta alla sua seconda edizione, Amare Bari presenterà 13 attività sportive: Sup, bigsup, paddleboard, supwave, aquathlon, yoga sup, kitesurf, snorkeling, surf, foil, flyboard, flying yoga dance e il nuovissimo Sup Water Polo.

Quest’ultima è una nuova disciplina dello Stand Up Paddle, il cui acronimo è SWAT. Si tratta di uno sport di squadra simile al polo o al lacrosseche viene praticato all’interno di un campo gonfiabile su delle tavole da stand up paddle e con una pagaia dedicata. Nelle acque della spiaggia Pane e Pomodoro sarà allestito un campo nel quale chiunque vorrà potrà provare questo sport. Le prove si svolgeranno prima in acque libere con istruttori, giudici e tecnici federali e successivamente all’interno del capo da gioco simulando dei tiri liberi e delle azioni combinate.

“La prima edizione di Amare Bari ha riscosso un grande successo – ha affermato Roberto Maizza - con oltre 700 iscritti alla manifestazione, edizione realizzata a settembre 2021. La previsione per quest’anno è quella di superare gli iscritti della scorsa edizione, oltre ad avere un numero maggiore di spettatori, essendo la spiaggia di pane e pomodoro molto gettonata, soprattutto nelle ore di pausa pranzo”.

Essendo un evento promozionale delle discipline nautiche del nostro territorio, durante Amare Bari saranno proposte numerose prove libere (Open day) gratuite e aperte a tutte le fasce d’età, grazie alla partecipazione delle associazioni dei Municipi I, III e V. Inoltre saranno presenti l’associazione Gens Nova e la S.C.S.N. Gruppo salvataggio Nautico Cinofilo di Donato Castellano, con dimostrazioni e supporto alla manifestazione. E ancora, per il secondo anno, sarà dato ampio spazio all’inclusione sociale con la partecipazione attiva dei ragazzi dell’ASFA Puglia, associazione no-profit che sostiene le famiglie che convivono quotidianamente con tutte le problematiche legate ai disturbi dello spettro autistico.