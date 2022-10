Ripartono le attività di addestramento della Scuola Cani Salvataggio Nautico: appuntamento sulla spiaggia di Pane e Pomodoro

E' tempo di riprendere le attività di addestramento per la Scuola Cani Salvataggio Nautico. L'appuntamento è per sabato 8 ottobre alle ore 14.30 sulla spiaggia Barese di Pane e Pomodoro, partono i nuovi incontri di addestramento.

Realtà ormai consolidata nel campo del salvataggio in mare, con l'impiego delle Unità Cinofile, la SCSN si incontrerà il prossimo sabato presso il lido cittadino per l'inizio delle attività di addestramento.

"La spiaggia di Pane e Pomodoro, è sempre stata la nostra seconda casa - spiega il Presidente Donato Castellano - la nostra associazione, è autorizzata dal Comune di Bari ad utilizzare una porzione di spiaggia, abbiamo sempre svolto le nostre attività con le dovute autorizzazioni (forse siamo l'unica associazione autorizzata). Ormai siamo prossimi a festeggiare gli 11 anni dalla costituzione, abbiamo formato e brevettato tanti binomi che si sono distinti anche per i salvataggi effettuati proprio sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, siamo stati operativi per ben 8 anni".

L'associazione rilascia il proprio brevetto di Unità Cinofila da salvataggio in mare, brevetto riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Primo step delle attività è la conoscenza del mondo acqua, ai cani meno esperti o ancora cuccioli, mentre da gennaio inizierà un percorso in piscina per il conduttore del cane, per il conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnante, tale brevetto è riconosciuto dalla Società Nazionale Salvamento di Genova.

"Lavorare con il proprio cane in acqua, serve a rafforzare sempre più il rapporto cane essere umano, inoltre ai cani piace tantissimo e si va a soddisfare quelle che vengono chiamate "motivazioni di razza"", spiega Castellano.

Per capire se la scelta di intraprendere un percorso con la SCSN può essere quella giusta, l'associazione pone delle semplici domande: "Vuoi vivere con il tuo cane una avventura speciale, diventare una Unità Cinofila da salvataggio ed essere utile agli altri? Vuoi essere parte integrante della Scuola Cani Salvataggio Nautico, unica associazione in Puglia ad effettuare durante l'estate servizio "Operativo"? Vuoi essere un volontario di Protezione Civile? Hai risposto sempre "Si" alle domande? allora "NOI" facciamo al caso tuo. Chiama il seguente numero 3293173050, riceverai tutte le informazioni che desideri. Con noi, lavorare in acqua con il cane non sarà mai un salasso economico".