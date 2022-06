Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro cinque giorni dedicati agli sport acquatici: c'è anche un campo di sup water polo

Ha preso il video questa mattina, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, la manifestazione 'aMare Bari', manifestazione organizzata dal Comitato regionale Sport Puglia, TanaOnda e dal Comune di Bari per promuovere le discipline acquatiche.

Per cinque giorni, da oggi fino a giovedì 30 giugno, sarà possibile effettuare delle prove libere, gratuite e aperte a tutte le fasce d’età, grazie alla partecipazione delle associazioni dei Municipi I, III e V. Tredici gli sport previsti nell’ambito di questa seconda edizione: sup, bigsup, paddleboard, supwave, aquathlon, yoga sup, kitesurf, snorkeling, surf, foil, flyboard, flying yoga dance e una novità: il sup water polo, con un campo allestito nelle acque del lido cittadino.

"Manifestazioni come questa sono importanti perché ci permettono di valorizzare sempre più il mare come attrattore turistico e come elemento di inclusione sociale, avvicinando tanti cittadini e turisti a sport che qui da noi si possono praticare sempre, e non solo d'estate", commenta su Fb l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, che questa mattina ha preso alle attività. "Abbiamo fatto tanti passi in avanti nell'avvicinamento dei baresi agli sport nautici ma abbiamo ancora da lavorare per aumentare gli spazi dedicati alle scuole di surf e di sup; aumentare e rendere accessibili i corridoi di lancio per l’ingresso in acqua garantendo in questa maniera la sicurezza dei bagnanti. C'è tempo fino a giovedi per cimentarsi in uno dei tanti sport. Io oggi ho provato sup waterpolo e mi sono divertito".

Alle giornate di sport partecipano anche l’associazione Gens Nova e la Scuola cani salvataggio nautico di Donato Castellano con dimostrazioni e supporto alla manifestazione, e sarà dato ampio spazio all’inclusione sociale con la partecipazione attiva dei ragazzi dell’ASFA Puglia, associazione no-profit che sostiene le famiglie che convivono quotidianamente con le difficoltà legate ai disturbi dello spettro autistico.