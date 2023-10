Giornata della consapevolezza della sindrome Pans Pandas, lunedì la fontana di piazza Moro si tingerà di verde

La fontana di piazza Moro a Bari, lunedì 9 ottobre, si tingerà di verde per celebrare la Giornata mondiale della Pans Pandas, sindrome neuropsichiatrica rara che colpisce i bambini, che nella maggior parte dei casi non hanno accesso alle cure ospedaliere, perché questa patologia in Italia risulta ancora priva di linee terapeutiche.

La Giornata, promossa in Italia dall’associazione Genitori Pans Pandas Bge odv, intende sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di una patologia quasi sconosciuta ma dai risvolti drammatici per i piccoli malati e le loro famiglie, costrette a rivolgersi ai pochissimi medici privati specialisti in questa materia per ottenere sia diagnosi precoci sia trattamenti terapeutici adeguati.