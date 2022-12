E' morto Papa Benedetto XVI, aveva 95 anni. Nel 2005 la visita di Ratzinger a Bari

E' morto il Papa emerito Benedetto XVI, il 95enne Joseph Ratzinger: l'ex pontefice, salito sul soglio pietrino il 19 aprile 2005, rinunciò alla carica l'11 febbraio del 2013.

Ratzinger è deceduto dopo una lunga malattia. L'annuncio della morte è stato dato dalla Sala Stampa del Vaticano. Da tempo il Papa emerito risiedeva proprio nella città pietrina, dalla quale non si più allontanato (con eccezione del viaggio in Baviera al capezzale del fratello georg, nel 2020) conducendo una vita lontano dai riflettori pubblici.

Ratzinger e la città di Bari erano legate da una celebre visita, il 29 maggio 2005, per la chiusura della Congresso Eucaristico nazionale, primo viaggio da Pontefice al di fuori di Roma. In quell'occasione circa 100mila persone affollarono l'ansa di Marisabella per la funzione religiosa al termine della grande assemblea ecclesiale.

In una nota, l'arcivescovo Giuseppe Satriano e l'intero Popolo di Dio dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto "si raccoglie in preghiera in occasione del transito al Padre di papa Benedetto XVI. Tutti i presbiteri e le Comunità sono invitati a rendere grazie al Signore per il suo ministero e la sua testimonianza, ricordandolo nelle celebrazioni di questi giorni". In particolare l'arcivescovo Giuseppe celebrerà l'eucaristia in suo suffragio domani, 1 gennaio, alle 11.15 in Cattedrale.