"Pronto? Sono Papa Francesco", la sorprendente telefonata del Pontefice al direttore della Caritas di Bari

Una telefonata a sorpresa e forse per questo ancor più bella: don Vito Piccinonna, direttore della Caritas diocesana di Bari-Bitonto ha avuto, ieri, un sussulto, quando ha risposto a un numero ignoto. A raccontare la singolare storia è proprio don Vito sulla sua pagina facebook: "E se - rivela - sul vostro cellulare che squilla uscisse 'Sconosciuto' e rispondendo mentre siete in viaggio vi sentiste chiamare per nome e subito dopo 'sono papa Francesco'?? A me oggi è successo. Proprio lui! Non il segretario o un altro. Nemmeno uno scherzo. Lui proprio! Quasi 10 minuti...come ci conoscessimo da sempre. Sotto choc.... P. S.: non chiedetemi il contenuto. Che Uomo!"

In tanti, sotto il post, hanno mostrato di apprezzare il gesto del Papa e la sorprendente chiacchierata con don Vito, da anni impegnato sul campo nell'assistenza ai poveri e alle persone fragili della nostra città e del territorio circostante.