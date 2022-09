Arrivano le strisce blu a Japigia: il Comune istituisce la sosta a pagamento nell'area del mercato di Santa Chiara

Arrivano le strisce blu dei parcheggi a pagamento nella zona del marcato di Santa Chiara del quartiere Japigia. Questa mattina la giunta comunale ha approvato l'istituzione del servizio di sosta con grattino lungo le vie che circondano l'area mercatale.

La sosta a pagamento sarà estesa sui 2 lati dello spartitraffico di via Peucetia, (tra via Apulia e via Pitagora), su via Aristosseno (sul lato adiacente al mercato), e su entrambi i lati di via Viterbo (tra via Aristosseno e l’accesso del mercato sito al civico 9). La decisione del Comune mira a risolvere il problema della mancanza di parcheggi nella zona che aveva portato gli operatori del mercato Santa Chiara a protestare duramente contro le Istituzioni Locali.

“Come da accordi presi con gli operatori - commenta l’assessore comunale alla Mobilità, Giuseppe Galasso - abbiamo deciso di intervenire con rimodulazione della sosta nella zona, introducendo una tariffazione oraria che favorisca la rotazione delle automobili così da permettere a più persone di parcheggiare nei pressi della struttura e procedere con gli acquisti”.

"Cercheremo di accelerare il più possibile le operazioni per la realizzazione della segnaletica così da offrire questa ulteriore opportunità agli operatori e ai clienti del mercato di Santa Chiara - prosegue l’assessora allo Sviluppo economico di Bari, Carla Palone - Abbiamo anche inserito le postazioni utili alle attività di carico e scarico che nella seconda parte della mattinata restano al servizio dei cittadini. In questo modo evitiamo che le aree intorno al mercato diventino appannaggio esclusivo dei pendolari, che lasciano la propria auto in sosta in quella zona per l’intera giornata di lavoro occupando così aree che possono essere utilizzate dai frequentatori del mercato".

Le tariffe per la sosta, in linea con le altre aree di sosta in prossimità dei mercati comunali, prevedono nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 15, un costo di 50 centesimi per la prima ora e di un euro per le ore successive. La giunta comunale ha anche regolamentato l'utilizzo di 25 stalli in prossimità dell'area mercatale di Japigia che saranno utilizzati per il servizio di carico merci. Sarà l’Amtab a gestire il servizio di sosta a pagamento una volta realizzata la relativa segnaletica, orizzontale e verticale.