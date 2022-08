Oltre 300mila mq di verde in più per Bari: arriva il finanziamento per oltre 91mila tra alberi e piante

In arrivo circa 91mila nuove piantumazioni tra alberi e arbusti per riqualificare in modo 'verde' le zone di San Pio, del San Paolo e dell'area industriale a Bari: è quanto afferma il sindaco Antonio Decaro attraverso un post sui social.

Previsti circa 300mila mq di nuovo verde nel capoluogo pugliese: "La Città Metropolitana di Bari - spiega - ha ricevuto in questi giorni un altro importante finanziamento di 6,3 milioni di euro per realizzare una serie interventi di rimboschimento su oltre 90 ettari di suolo in 11 comuni, riqualificando aree abbandonate o fortemente degradate con più di 91.000 mila nuove piante e alberi. Nella città di Bari è prevista la riforestazione urbana nelle zone di San Pio, San Paolo e nell'area industriale, con nuove piantumazioni per un totale di 300.000 mq di nuova superficie verde".

"Tra i nuovi alberi e arbusti sono previste specie autoctone che ci aiuteranno a rimboschire il territorio secondo le nostre specificità, provando a dare una nuova funzione ambientale ad aree presenti in zone con alta densità di inquinamento" conclude Decaro.