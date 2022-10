Sei parchi per riqualificare la Costa Sud di Bari: scelti i progettisti delle opere. Tra pochi mesi il bando per i cantieri

Il Comune di Bari ha assegnato (in via provvisoria) la progettazione definitiva ed esecutiva dei sei lotti che comporranno il grande progetto 'verde' di Costa Sud, che porterà a una rigenerazione completa di un vasto tratto (da 6 km) del lungomare cittadino, realizzando aree per il tempo libero, lo sport e i più piccoli.

L'importo complessivo per la progettazione dei 6 lotti è di circa 4,8 milioni di euro e nei prossimi giorni saranno ultimate le verifiche previste dalla legge per l'assegnazione definitiva. Nel dettaglio, l'intervento sul parco denominato 'Pane e Pomodoro' (Lotto 1) ha visto la scelta ricadere sul raggruppamento temporaneo di imprese composto da Tstudio, Akkad, Serpenti, P'Arcnoveau e Artemusa che hanno presentato una proposta da 805mila euro.

Il lotto 2 ('Torre Quetta') ha visto prevalere Il 'team' di Mate Società Cooperativa - Cilli Cosimo Restauro Di Opere D'Arte Srl, StudioSilva Srl, Smn Studio di Architerruta G.L Sylos Labini e Partners Sstp -Terrae con un progetto da 805 mila euro

Il terzo lotto, riguardante 'Torre Carnosa' vede al primo posto la Dodi Moss Srl per una progettazione da 691mila euro. Per il quarto parco ('Valenzano') è stata selezionata la proposta progettuale da 779mila euro dell' Rtp Land Italia, Finepro, M+M, Techin e Girardi.

Il quinto lotto, che si riferisce al parco 'Reticolare', ha visto al primo posto il raggruppamento con Etacons, Sit&A, Cotecchia e Pagliula con una progettazione da 803mila euro. Infine, la sesta parte, riferita all'area 'Bellavista', sarà messa a punto da un Rtp composto da numerose imprese, tra cui Abacus Srl, IG&P Ingegneria Guadagnuolo&Partners Srl, Ing. Zonni e Ing. Soriano Studio Associato Aptech Engineering Vdp Sro, Jansana, de la Villa, De Paauw, Arquietectes Slp, Archeotech Studio Associato di Archeologia, Dottoressa Antonella Martinelli, Ricerca e Progetto Paesaggio Architettura Urbanistica Srl.

L'iter tra aggiudicazione definitiva e completamento della progettazione riguarderà pochi mesi. Nel 2023, invece, è prevista la gara d'appalto per la realizzazione delle opere che cambieranno completamente il lungomare sud di Bari. I fondi per la realizzazione (si prevede una spesa di 75 milioni di euro) saranno messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.