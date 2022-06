Riqualificazione Costa Sud di Bari, passo in avanti per i 6 grandi parchi: arrivare le offerte per la progettazione

Otto raggruppamenti di professionisti hanno partecipato alla gara pubblica indetta dal Comune di Bari per reclutare servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e di altri aspetti della riqualificazione della Costa Sud del capoluogo pugliese. L'intervento è finanziato con 75 milioni di euro di fondi Pnrr.

In particolare, l'avviso rivolto ai professionisti, per complessivi 4,8 milioni di euro, consentirà di definire anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nonché di quelle correlate alle azioni espropriative. I raggruppamenti vincitori sono la Rtp Tstudio dell’Arch. Guendalina salimei – Akkad società, Rtp Consorzio Stabile Hub engineering Scral – Irid, Rtp Abacus Srl – I.G.&P. ingegneri Guadagnolo & Par, Rtp Land Italia SRL – Società di Ingegneria Techin S., Rtp Mate società cooperativa Stutio Silva srl – S.M., Dodi Moss srl, Rtp Proap –Estudos e Projectos De Arquitectura Paisagist, Rtp Etacons srl – Sit&A srl – Studio Cotecchia Asso.

Il grande progetto è suddiviso in 6 parchi denominati 'Pane e Pomodoro', 'Torre Quetta', Torre Carnosa', 'Valenzano, 'Reticolare' e 'Bellavista'. Ciascun concorrente ha potuto presentare offerta per tutti i lotti previsti nel presente accordo quadro. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lottia, spiega il Comune, "l medesimo potrà essere aggiudicato solo un lotto, che sarà individuato sulla base della scelta effettuata dal concorrente stesso tra quelli in cui sia risultato primo in graduatoria".