La sede della Questura nell'attuale Palazzo di Giustizia di piazza De Nicola: l'idea del Comune per rilanciare il Libertà

Trasferire la sede della Questura di Bari, attualmente nello storico edificio vicino al Castello Svevo, negli spazi del Tribunale di via De Nicola al Libertà, destinato a confluire nel Parco della Giustizia delle Casermette, sede unica degli spazi giudiziari in città, pronta, secondo le intenzioni, nel 2026: è quanto ipotizzato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, interpellato dai giornalisti a margine del sopralluogo istituzionale effettuato questa mattina proprio alle Casermette per analizzare le aree che ospiteranno il Parco della Giustizia

Il palazzo di piazza De Nicola, nel cuore del quartiere Libertà, potrebbe dunque trovare nuova vita, risolvendo in contempo due problemi: da una parte sarebbe attutito l'impatto dell'addio di una sede che impiega un numero importante di persone, e dall'altra sorgerebbe un importante presidio di sicurezza nel rione.

"Attualmente - dice Decaro - la proprietà dell'edificio di piazza De Nicola è della CIttà Metropolitana. L'ente ha provato a vendere il palazzo ma non vi sono state manifestazioni d'interesse da parte dei privati perchè l'attuale destinazione d'uso è a uffici pubblici. Da parte nostra portemmo anche cambiarla, eventualmente per destinarlo a una struttura ricettiva, con l'obiettivo di ridurre il problema della gentrificazione in città, combattendo così il fenomeno degli affitti brevi che tolgono immobili ai residenti".

L'idea principale, però, sarebbe un'altra: "Potremmo spostare anche gli uffici della Città Metropolitana dalla sede attuale, sul lungomare, nel palazzo della Questura, in modo da estendere gli spazi della Pinacoteca, vista la presenza di numerose opere attualmente contenute nei depositi":