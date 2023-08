Terminato l'iter di approvazione del nuovo Parco della Giustizia di Bari: "Ora avanti col progetto definitivo"

E' terminato positivamente l'iter di approvazione del progetto del nuovo Parco della Giustizia di Bari, opera destinata ad ospitare, negli spazi delle ex Casermette, le sedi giudiziarie del capoluogo pugliese attualmente sparse in varie zone della città.

Il Commissario straordinario dell'opera, Antonio Ottavio Ficchì, ha adottato il provvedimento che conclude la Conferenza dei Servizi istruttoria e approva il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento. Successivamente, l’Agenzia del Demanio, in qualità di stazione appaltante, darà mandato ai progettisti di completare la progettazione definitiva.

“Il Parco della Giustizia di Bari è un grande progetto di riqualificazione urbana grazie al quale sarà possibile riunire tutti gli uffici giudiziari del territorio”, ha dichiarato il viceministro della Giustizia con delega all’Edilizia giudiziaria, Francesco Paolo Sisto. “Saranno costruiti quattro edifici, realizzati secondo i più avanzati modelli di efficientamento energetico - aggiunge Sisto -, sostenibilità ambientale e standard progettuali, e creato un grande parco urbano circa 10 ettari. La soddisfazione del ministero per questa intelligente opera di edilizia giudiziaria, che valorizza efficienza, ambiente e territorio non può non essere espressa”.

Con questa operazione, la superficie costruita, nella zona interessata al progettom passerà dall’attuale 87% al 30% e l’area verde dall’attuale 13% al 68%, con circa 900 alberi tra nuove piantumazioni e recupero del verde presente. Attualmente sono in corso i lavori di demolizione delle 26 caserme in disuso, attività che seguono protocolli molto severi in termini di sicurezza, del contenimento dei rumori, di conservazione della flora e della fauna esistente e che termineranno entro la fine dell’anno.