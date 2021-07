Parco della Giustizia a Bari, il sottosegretario Sisto: "E' tra le opere da commissariare"

"Le commissioni sul Dpcm dei commissariamenti hanno inserito il Parco della Giustizia, sia Camera sia Senato, come una delle opere da commissariare. È una indicazione, vedremo se il ministro Giovannini (Infrastrutture e mobilità sostenibili, ndr) la recepirà". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto da Bari a margine di un seminario organizzato, a vent'anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 231/2001 che ha disciplinato la responsabilità amministrativa delle società, da Confindustria Bari e Bat con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Lo riporta l'Agenzia Dire.

"Comunque, anche se non dovesse recepirla in tempi immediati, c'è un provvedimento del ministero che dirige Giovannini che dovrebbe portare, scaramanticamente il condizionale dopo tanti anni di attesa è doveroso, il Parco della Giustizia a due risultati: il primo è un commissario e il secondo è una norma di fluidificazione che consentirà lo sveltimento dei procedimenti e in particolare eviterà che i ricorsi amministrativi possano bloccare il corso del procedimento", ha continuato evidenziando che "per Bari si sta cercando di fare di tutto e di più, ce lo meritiamo".