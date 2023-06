Un nuovo sì al parco della Rinascita dell'ex Fibronit di Bari: "Subito con la gara pubblica per il progetto definitivo"

La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione del Parco della Rinascita dell'ex Fibronit nel quartiere Japigia. Il costo dell'opera ammonta a circa 16,5 milioni di euro di cui una parte (3,5 milioni) con fondi regionali e la restante con quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“L’obiettivo che dobbiamo centrare, proprio per rispondere alla tempistica dettata dal Pnrr, è quello di chiudere la procedura entro il prossimo 30 luglio, con l’individuazione dell’aggiudicatario - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Per questo domani partiranno le richieste di offerta per la gara pubblica negoziata a cura della Stazione unica appaltante. Si tratta di un appalto integrato, per cui l’oggetto della gara conterrà anche la definizione della progettazione definitiva ed esecutiva. Il cantiere, nel suo complesso, dovrà durare circa 700 giorni, quindi poco meno di due anni ma, così come accade in caso di finanziamento riveniente da fondi Pnrr , è previsto un premio di accelerazione secondo il quale l’aggiudicatario, se dovesse riuscire ad accorciare i tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma, potrà conseguire una premialità giornaliera dell’1x1000 per ogni giorno risparmiato, con un tetto massimo che non può superare il 10 per cento dell’importo totale".

"Per quanto riguarda i tempi d’attesa - rimarca Galasso - prima dell’avvio concreto delle lavorazioni in cantiere, dobbiamo far riferimento a tre scadenze: la prima riguarda la presentazione del progetto definitivo, che deve avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione, cui seguirà l’acquisizione di alcuni pareri fondamentali per l’esecuzione dei lavori e, una volta acquisiti i pareri, parte il terzo step che prevede altri 45 giorni per la redazione della progettazione esecutiva. Entro il 30 settembre del 2024, inoltre, sarà necessario aver speso il 30 per cento dell’importo del finanziamento complessivo, così come stabilito dal PNRR. Verosimilmente nel primo semestre del prossimo anno dovremmo vedere avviati gli interventi di realizzazione di quella che diventerà una delle aree verdi più grandi della città di Bari”.