Giù il muro, il parco dell'ex Gasometro si apre su via Napoli: sarà uno dei quattro accessi all'area verde

Va giù una parte del muro che divideva via Napoli dal parco dell'ex Gasometro in corso di realizzazione nel cuore del quartiere Libertà. Nell'ambito dei lavori, dunque, gli operai hanno provveduto ad aprire quello che sarà uno dei quattro varchi di accesso all'area verde.

A fare il punto sui lavori, nel corso di una breve diretta Fb, il sindaco Antonio Decaro. Lavori che, come ha spiegato lo stesso primo cittadino, sono ripartiti dopo "un piccolo stop", segnalato anche dai residenti: "I lavori sono fortunatamente ripresi", ha detto il sindaco aggiungendo che "gli interventi devono di volta rendere compatibile il nuovo parco con gli interventi di bonifica in corso sulla falda". Parallelamente ai lavori per l'area verde, infatti, procedono quelli "indipendenti" dalla realizzazione del parco e relativi alla bonifica della falda, attraverso un impianto presente nella stessa area.

I varchi di accesso al parco, ha spiegato Decaro, saranno quattro: uno, il principale, su corso Mazzini, due su via Napoli (per realizzare il secondo è in corso l'acquisizione una piccola area compresa tra due edifici) e "un altro sulla perpendicolare di via Anita Garibaldi". "Questo grande spazio cittadino nel cuore del Libertà - ha commentato Decaro - sarà aperto in più punti per integrarsi il più possibile con il quartiere e con il resto della città".